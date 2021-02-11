Обнаженная девушка со шрамами на груди в рекламе бренда восхитила клиентов

Бренд Missguided поделился в своих соцсетях фотографией обнаженной девушки со шрамами на теле и восхитил своих покупателей. Кадр появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети снимке крупным планом изображено тело блогерши и плюс-сайз-модели Нелли Лондон. 27-летняя девушка позирует боком к камере, прикрывая оголенную грудь руками. При этом на ее коже можно разглядеть растяжки, а также шрамы после операции по уменьшению объема бюста.

«Грустно думать, что когда-то я не считала свое тело достаточно хорошим. По крайней мере теперь я знаю, что это самое прекрасное произведение искусства, и я никогда больше не буду воспринимать его красоту как должное», — гласит подпись к публикации, которая набрала почти 70 тысяч лайков.

Клиенты и подписчики Missguided принялись хвалить и благодарить марку за снимок естественной женской фигуры. «Это тело прекрасно», «Мне нравится, что вы продвигаете образ здорового тела. Спасибо», «Красивая фигура. Так приятно видеть настоящих женщин, это на самом деле придает мне уверенности, так держать», «Сильная женщина», — высказывались они в комментариях.

В ноябре прошлого года Нелли Лондон впервые показала тело после уменьшения груди и удивила поклонников. По словам модели, после операции у нее начались осложнения, поскольку ее организм отторгал швы. Несмотря на тяжелый процесс восстановления, она рада, что перенесла процедуру, и заявила, что не стесняется показывать ее последствия.