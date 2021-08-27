Названы снижающие риск сердечного приступа ягоды

Исследование ученых Королевского университета Белфаста показало, что люди, употреблявшие богатые флавоноидами продукты имели более низкое кровяное давление, говорится в работе British Heart Foundation, которую передает издание Express.

Клубника и черника богаты полезными растительными соединениями под названием антоцианы, которые придают ягодам яркие красные, синие и пурпурные оттенки. Ученые связали эти соединения с улучшением здоровья человека.

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В ходе исследований было обнаружено, что у женщин, употреблявших более трех порций черники или клубники в неделю, риск сердечного приступа снизился на 34 процента по сравнению с теми, кто съедал меньшее количество ягод.

Кроме того, ученые считают, что антоцианы делают кровеносные сосуды более эластичными и способствуют нормализации артериального давления, что является одним из факторов риска сердечного приступа. Исследователи предположили, что кишечник может частично отвечать за благотворное влияние флавоноидов на кровяное давление.

Ранее ученый назвал сохраняющие здоровье и молодость кожи продукты. По его словам, восстановить весь организм помогает пища с высоким содержанием антиоксидантов, коллагена и минералов, а богатая железом еда, такая как красное мясо, наоборот вызывает преждевременное старение кожи.