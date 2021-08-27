Украинский телеведущий заступился за Скабееву и рассказал о зависти

Украинский телеведущий Максим Назаров ответил на угрозу главы Национального совета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк лишить лицензии канал «Наш» за «скабеевщину». В разговоре с интернет-порталом «Страна.ua» он заступился за российскую коллегу Ольгу Скабееву.

По мнению Назарова, руководитель Нацсовета на самом деле завидует успешной российской журналистке. «Нельзя же сказать, что по современным меркам у нее [Герасимюк] сложилась успешная телевизионная карьера. (...) Эти завистливые нотки в адрес ее российской коллеги Ольги Скабеевой, которые она разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов, — не что иное, как обычная зависть. Это очевидно», — полагает он.

Телеведущий добавил, что считает угрозу закрыть канал «Наш» самодурством. Он отметил, что термин «скабеевщина» в украинском законодательстве отсутствует. «Ольга Герасимюк — довольно странный персонаж в украинской политике и чиновничьем русле. (...) Все действия Нацсовета по нашему телеканалу обусловлены узким и психологически сложным мировоззрением Ольги Герасимюк, и ничем другим. Законом это не обусловлено точно», — заявил Назаров.

Ранее глава Нацсовета по теле- и радиовещанию в интервью изданию «Укринформ» сообщила о намерении закрыть канал «Наш» за «скабеевщину». При этом Герасимюк не уточнила, что имеет в виду под этим термином. Она отметила, что пытается бороться со «скабеевщиной» всеми законными методами, и как человек не понимает журналистов, которые «ведут антиукраинскую пропаганду».

Ольга Скабеева — известная российская журналистка и телеведущая. Является одной из ведущих ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».