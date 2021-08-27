В России предрекли бомбежки возмездия по «Талибану»

Политолог Марков: США могут нанести бомбовые удары по талибам и уничтожить их руководство

Военные США могут совершить акты возмездия, нанеся бомбовые удары по силам «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация). Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков. Он также предрек, что при явной террористической угрозе Штаты могут совершить отчаянный шаг и направят в страну сухопутные войска, которые потерпят поражение, но успеют уничтожить руководство талибов.

Войска США могут вернуться в Афганистан, чтобы противостоять террористическим угрозам, исходящим от «Талибана» и Исламского государства (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом заявил бывший глава Пентагона Леон Панетта.

Месть за убитых и тактика запугивания

По мнению Маркова, Панетта имел ввиду, что если теракты продолжатся, после 31 августа американские войска вернутся в Афганистан и нанесут бомбовые удары, совершив акт мести.

«Сейчас об этом не говорят прямо, потому что кто же захочет анонсировать грядущие удары, когда до полной эвакуации войск осталось несколько дней? Поэтому, чтобы не обречь себя на еще более кровопролитные акции, американцы предпочитают не говорить всей правды, — считает политолог. — При этом, сухопутные войска побоятся высаживаться, потому что они уже и так проиграли войну, а с учетом того, что у талибов осталось вооружение на трехсот тысячную армию, очередное поражение гарантировано. Тем не менее, предсказать, насколько рационально поведут себя США в этой сложной ситуации, невозможно».

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Марков также предположил, что подобные заявления могут быть преднамеренной угрозой талибам. Штаты предупреждают, что готовы уйти с миром, но, если что-то пойдет не так, могут и развернуться, что нанесет тяжелый удар «Талибану» даже в случае поражения американских сил.

«Даже если американцы вернутся массировано, они потерпят сокрушительное поражение. И все же даже в этой убийственной битве они успеют уничтожить большинство руководителей "Талибана"», — уверен Марков.

Политолог отметил, что заигрывания с талибами, попытки придать себе больший вес, запугать, несомненно, опасны для американцев. Огромную часть «Талибана» составляют члены таких террористических групп как ИГ, «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) и других, которые охотно совершат акт возмездия на территориях недружественных к ним государств.

«Конечно, Штаты постараются обезопасить себя от подобных атак. Для этого им необходимо, в первую очередь, достоверно установить, какая именно группировка совершила вчерашние взрывы. Это позволит нанести более точечный удар, попытавшись сохранить нейтралитет с более умеренным руководством талибов. Но, естественно, это опасная игра, которая приведет только к обострению ситуации», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ситуация в Афганистане накалилась после захвата власти талибами. 15 августа террористы ворвались в президентский дворец и установили контроль над всем Афганистаном. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка. Позже талибы объявили, что позволят всем желающим покинуть страну до 31 августа.