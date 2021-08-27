Оценено здоровье первых переболевших коронавирусом людей

Около половины переболевших коронавирусом в Ухани в начале 2020 года до сих пор имеют проблемы со здоровьем, выяснили китайские исследователи. Статья ученых опубликована в журнале The Lancet.

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Долгосрочные эффекты COVID-19 вызывают все большее беспокойство у ученых и врачей. Здоровье первых переболевших коронавирусом людей, выписанных из больнице Цзиньинтань в Ухане с января по май 2020 года, уже оценивали через шесть месяцев после выписки. Сейчас исследователи оценили их здоровье через год после того, как они перенесли коронавирус.

Большинство симптомов COVID-19 прошло, однако 49 процентов из 1276 пациентов, чей средний возраст составлял 57 лет, по-прежнему испытывали хотя бы один из них. У почти трети людей — 26 процентов — сохранялись затруднения дыхания. Особенно это было характерно для людей с наиболее тяжелым протеканием коронавируса — среди них доля таких людей составляла 39 процентов. Вторым по распространенности симптомом была мышечная слабость — ее испытывали 20 процентов участников исследования. При этом женщины испытывали ее в 1,4 раза чаще мужчин. Кроме того, у них два раза чаще регистрировались тревожное расстройство или депрессия и в три раза — диффузионная недостаточность легких.

