На Украине вымазались зеленкой за Порошенко

Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко устроили флешмоб в его поддержку. Об этом пишет Telegram-канал «Инсайдер UA».

Жители Украины решили поддержать политика, которого ранее облили зеленкой на марше националистов.

Они начали вымазываться зеленым раствором и выставлять в соцсетях свои фотографии. Некоторые из них не ограничились простым нанесением зеленки на свое тело. С помощью нее они стали выводить на себе ругательства в адрес действующего украинского президента Владимира Зеленского.

24 августа в День независимости Украины во время «Марша защитников» республики Петра Порошенко облили зеленкой. По данным украинских СМИ, на бывшего президента напал 21-летний житель города Козелец Черниговской области Илья Пустовгар, отказавшийся пояснять мотивы своего поступка.

Порошенко обвинил в случившемся Зеленского. В ответ на это в офисе украинского лидера рассказали о «неистовых фобиях» пострадавшего политика.