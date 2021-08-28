Россиян научили выбирать пармезан

Эксперт Роспотребнадзора назвала признаки, по которым покупателям следует выбирать качественный пармезан. Россиян призвали обращать внимание на состав и текстуру сыра. Советами поделилась представитель ведомства Екатерина Головкова в интервью «Комсомольской правде».

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По словам специалиста, традиционно в составе пармезана присутствуют коровье молоко, соль и молокосвертывающий сычужный фермент. При этом там не должно содержаться растительных жиров. На маркировке сыра должна быть указана информация о наименовании, составе, количестве, дате производства, сроке годности, условиях хранения, пищевой ценности и производителе.

По характеристикам пармезана стоит выбирать плотный кусок «цвета топленого молока с маслянистой корочкой». Текстура сыра должна быть зернистой и ломкой при полном отсутствии дырок — при нарезании пармезан будет крошиться. «Более яркий, желтоватый цвет говорит о том, что сыр изготовлен в летнее время, когда коровы питаются преимущественно травой и полевыми цветами. Менее яркий, почти белый цвет говорит о зимнем периоде производства сыра», — заявила специалист.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал, что российские власти отказались вернуть пармезан в страну, исключив его из списка контрсанкций, несмотря на просьбы итальянской стороны. В итоге посол пообещал и дальше настаивать на пересмотре решения.