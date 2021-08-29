Олег Майами рассказал об ужасах жизни с экс-супругой Гуфа

Российский блогер и певец Олег Майами поделился подробностями об отношениях с бывшей супругой рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Айзой Долматовой в интервью изданию Starhit. Исполнитель утверждает, что жизнь с телеведущей была похожа на настоящий ад.

Отношения Олега Майами и Айзы Долматовой продлились около года. В итоге 30-летний блогер заявил, что решил прекратить отношения, однако его бывшая избранница все еще не может смириться с их расставанием, продолжая звонить и писать ему, несмотря на то что тот заблокировал звонки с ее номера и добавил инстаблогершу в черный список в социальных сетях.

Материалы по теме Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории? Pepsi, пейджер, MTV. Как Россия полюбила «ВИА Гру», «Брата 2» и «Бандитский Петербург», но возненавидела Децла и рэп

Певец признался, что искренне любил Долматову и мирился с ее чрезмерной эмоциональностью, однако со временем стал чувствовать себя «как в сумасшедшем доме».

«Это первая женщина в моей жизни, которая так меня разочаровала. Айзе присущи панические атаки, как она их называет. Это выглядит максимально странно и неестественно. Когда у нее происходила такая атака, ее всю выворачивало, она падала на пол. Я смотрел и не верил в то, что вижу. Она доводила меня до такого же состояния. Я сначала велся, поддавался на эти вспышки. Но потом это превратилось во что-то максимально странное и страшное. Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала пребывание в сумасшедшем доме. Как можно в таком режиме жить?! Я принял решение, что это не нужно нам обоим», — поделился артист.

Он уверен, что бывшей жене Гуфа вряд ли удастся встретить себе возлюбленного, который будет способен терпеть ее сложный характер, а также заявил, что не хочет, чтобы после их расставания в их отношениях продолжались какие-то «качели». «Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка», — рассказал певец в исповеди на Premier.

Ранее Айза Долматова обвинила своего бывшего мужа Алексея во лжи и заявила, что музыкант «обманул всех своих баб».