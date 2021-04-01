Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео

Исполнители Олег Майами и Айза Долматова, ранее объявившие о расставании, пришли на съемки шоу «Плохие песни» на YouTube-канале slow slow cow и поругались. Конфликт попал на видео.

Айза пошутила по поводу их разницы в возрасте, заявив, что потеряла девственность тогда, когда Олег Майами родился. Певец заявил: «Ты просто отвратительно себя сейчас ведешь. Тебя не заставляют рассказывать, какая ты, *****, извращенка».

«Такое ощущение, как будто это я в стрип-клубе тусовалась», — отметила Айза. После этого певец начал материться и стыдить артистку за это высказывание.

В комментариях к видео зрители предположили, что ссора могла быть постановочной. Ролик был выложен на видеохостинг в среду, 31 марта.

Как сообщал портал «Вокруг.ТВ» 29 марта, Олег Майами в соцсетях заявил о расставании с Айзой, с которой встречался с 2019 года.