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Бывшего мужа российской певицы посадили в тюрьму Индонезии

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Айза Долматова и Дмитрий Анохин
Айза Долматова и Дмитрий Анохин
Фото: @aizalovesam

Дмитрия Анохина, бывшего мужа российской певицы Айзы Долматовой, вместе с его подругой посадили в тюрьму Индонезии за подделку документов. Об этом сообщает «Газета.RU».

Такую информацию подтвердила и сама рэперша — она разместила в сети видео в поддержку бывшего супруга. На ролике певица вместе со своими детьми 11-летним Сэмом и 4-летним Элвисом обратилась к президенту Индонезии с просьбой отпустить экс-супруга и его девушку. Долматова заявила, что у Анохина пожилые родители, которые нуждаются в поддержке сына.

«Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей», — добавила Долматова.

Ранее, в марте, Анохин вместе с подругой были задержаны полицией острова Бали по подозрению в подделке документов. Местная полиция подозревала россиянина и его подругу, украинку Алену Мухину, в подделке тестов на коронавирус, которые молодые люди предоставили при въезде в Индонезию.

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