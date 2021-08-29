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В фитнес-клубе Москвы внезапно умер бывший депутат Госдумы

В Москве во время тренировки в фитнес-клубе умер бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев
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Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

В московском фитнес-клубе во время тренировки бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев внезапно потерял сознание и скончался. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ненашев начал тренироваться, когда его состояние резко стало ухудшаться. В один момент он упал без сознания и умер. На место срочно выехала бригада скорой помощи, но реанимировать мужчину не смогли.

По предварительным данным, он скончался от остановки сердца.

Михаил Ненашев родился 18 марта 1960 года. В 1990-х он окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина, затем — специальное отделение соцфака МГУ имени М. В. Ломоносова. Начиная с 1994-го, был председателем Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) и также имел капитаном 1 ранга. Ненашев был депутатом Государственной Думы в период с 2007-го по 2011 год. На протяжении многих лет жил в Москве вместе с семьей.

Ранее также стало известно о смерти бывшего главы Министерства природы России, известного российского геолога Виктора Орлова. Он скончался в возрасте 81 года.

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