ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по объектам правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя армии Израиля Авихай Эдри

По словам Эдри, это произошло в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами с территории анклава и столкновения на границе.

«Военные самолеты нанесли ночью удары по военному комплексу ХАМАС, который используется для подготовки и производства оружия, а также принадлежащему ХАМАС входу в туннель в Джабалии в ответ на ожесточенные беспорядки и запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами из сектора Газа в сторону Израиля», - заявил Эдри.

В мае ВВС Израиля атаковали дома командиров ХАМАС. За несколько часов израильские истребители обстреляли девять домов высокопоставленных командиров, в том числе командира батальона и роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати. «Пострадавшие жилые дома использовались в качестве террористической инфраструктуры. В некоторых домах также хранили оружие», — говорится в заявлении.