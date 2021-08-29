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Талибы пообещали раздельное образование для афганских студентов и студенток

Министр от «Талибана» Хаккани: девочки имеют право на учебу, но не вместе с мальчиками
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Фото: Ajmal Kakar/ Globallookpress.com

Студенты и студентки в Афганистане будут учиться в разных аудиториях, девочки имеют право на образование, но отдельно от мальчиков. Об этом заявил назначенный «Талибаном» (террористическая организация запрещена в России) исполняющий обязанности министра высшего образования страны Абдула Баки Хаккани, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

И.о. министра подчеркнул, что представительницам женского пола предоставлено право «на безопасную образовательную среду». Он также пообещал, что университеты вскоре будут открыты, а преподаватели и сотрудники министерства высшего образования получат зарплаты.

Ведомство провело конференцию в Кабуле, в которой приняли участие сотрудники афганских вузов, научные работники и бывшие чиновники министерства. Участники призвали талибов сохранить и модернизировать существующую образовательную систему, а не создавать новую.

Ранее представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что в течение недели будет оглашен новый состав правительства. Он пояснил, что вопрос о том, войдут ли в состав правительства женщины, будут решать руководители движения.

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