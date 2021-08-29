Раскрыта причина гибели российского футболиста во время матча

В Калининградской областной Федерации футбола (КООФ) прокомментировали смерть вратаря «Красной Звезды» Александра Шишмарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента КООФ Александра Гвардиса.

По его словам, футболист задохнулся после полученной травмы. «Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», - сообщил он.

В КООФ также заявили, что помощь, оказанная врачами калининградского клуба «Балтика», не помогла. Прибывшие врачи скорой также пытались привести футболиста в чувство на протяжении часа, но в итоге спасти вратаря не удалось.

«Сегодня во время тренировочного спарринга между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» (Советск) произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь команды гостей Александр Шишмарев», — сообщается на странице Федерации во ВКонтакте.

Ранее стало известно, что футболист клуба «Красная Звезда» из города Советска Александр Шишмарев умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча с калининградской «Балтикой-М». Уточняется, что 23-летний спортсмен после столкновения потерял сознание.