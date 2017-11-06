Бразильский футболист вернулся на родину из Молдавии и умер

25-летний защитник Дионатан Тейшейра умер в Бразилии. Об этом сообщает esporte.uol.com.

Футболист скончался во время игры с друзьями в городе Лондрин (штат Парана). Предполагается, что причиной смерти Тейшейры стал сердечный приступ. У него остались жена и дочь.

Бразилец выступал за словацкие «Кошице» и «Дуклу», английский «Сток Сити» и молдавский «Шериф». На сайте клуба из Тирасполя отмечается, что он вернулся в родную страну летом 2017 года, однако обещал вернуться в Молдавию.

В декабре прошлого года 19-летний футболист Исмаил Мришо умер от сердечного приступа во время матча чемпионата Танзании. После столкновения с соперником он упал на поле и не сумел самостоятельно подняться. Игрок был доставлен в больницу, где позднее скончался.