Сестра погибшего прямо на поле российского футболиста рассказала о брате

Сестра вратаря клуба «Красная Звезда» Шишмарева, погибшего на поле, рассказала о нем

Сестра вратаря клуба «Красная Звезда» из города Советска Александра Шишмарева, умершего прямо на футбольном поле после столкновения с соперником во время тренировочного матча, поделилась воспоминаниями о брате. Ее слова приводит «РБ Спорт».

Шишмарев служил в МЧС и находился в отношениях с возлюбленной на протяжении четырех лет.

«Мне сказали, что удар пришелся в область грудной клетки. Саша занимался футболом с 12 лет. Служил в МЧС в Советске. Недавно ему присвоили звание сержанта. Жены у Саши не было, но со своей девушкой Алиной они были вместе четыре года», — рассказала сестра футболиста по имени Анна.

Ранее сообщалось, что футболист задохнулся после полученной травмы: у него запал язык. Врачи скорой помощи на протяжении часа пытались спасти его.

28 августа стало известно, что футболист клуба «Красная Звезда» из города Советска Александр Шишмарев умер после столкновения с соперником во время тренировочного матча с калининградской «Балтикой-М». 23-летний спортсмен после столкновения потерял сознание.