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Тренер сборной России объяснил невызов игравшего на Евро вратаря Сафонова

Тренер вратарей сборной России Кафанов о невызове Сафонова: он допустил ошибки
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Виталий Кафанов
Виталий Кафанов
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, почему вызов на сентябрьские матчи команды не получил голкипер Краснодара Матвей Сафонов. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По словам специалиста, игрок допустил результативные ошибки в двух из первых трех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). «Каждый голкипер должен понимать, что для сборной есть главный критерий. Нужно играть стабильно, допускать меньше голевых ошибок и действовать надежно длительный период времени», — добавил Кафанов.

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Тренер также рассказал, что говорил с Сафоновым и не переживает за психику вратаря, так как она у него устойчивая. Он добавил, что 22-летний вратарь потенциально может стать первым номером сборной.

Сафонов дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Польшей (1:1) в июне этого года. После этого он провел две встречи на чемпионате Европы.

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