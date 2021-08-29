Лидер Rammstein отказался выступать в Твери после полицейского предупреждения

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области

Лидер Rammstein Тилль Линдеманн отказался от выступления на фестивале в Тверской области после выданного полицейскими предупреждения о необходимости соблюдать антиковидные меры. Об этом сообщает организатора фестиваля Максим Ларин на своей странице в Instagram.

«Мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписания», — рассказал он.

Утром 28 августа стало известно о визите полицейских в гостиничный номер Линдеманна в Тверской области, в котором музыкант готовился к выступлению. Позднее в МВД заявили, что не имеют к вокалисту Rammstein претензий.

Позже появилась информация о том, что полиция завела административное дело в отношении продюсера лидера Rammstein Анара Рейбанда, ему вменяется нарушение миграционного режима.