Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Умер бывший президент Международного Олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге. Об этом сообщается на сайте организации.

Функционер скончался в возрасте 79 лет. Причины смерти не сообщаются. У него остались сын, дочь и двое внуков.

Бельгиец возглавлял организацию с 2001 по 2013 год. Во время его работы в МОК право принять зимнюю Олимпиаду 2014 года получил Сочи. После ухода с руководящего поста Рогге стал почетным президентом МОК.

Рогге — хирург-ортопед,в качестве врача он много работал со спортсменами. Также бельгиец профессионально занимался парусным спортом, был 16-кратным чемпионом страны и выступал на трех Олимпиадах.