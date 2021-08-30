Россиянин погиб при обрушении балкона на шестом этаже

71-летний пенсионер погиб, упав при обрушении балкона в жилом доме в Хабаровске

Пенсионер погиб, упав с шестого этажа дома на третий при обрушении пола балкона общего пользования в Хабаровске. Сейчас прокуратура проводит проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

«Прокуратура Центрального района Хабаровска проводит проверку в связи с гибелью 71-летнего мужчины при обрушении деревянного пола балкона общего пользования на шестом этаже многоквартирного дома в Хабаровске», — отмечается в сообщении. Представитель прокуратуры добавил, что россиянин упал с балкона шестого этажа на балкон третьего этажа.

В ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц организации, которая обслуживает жилой дом, а также органов местного самоуправления. Если будут обнаружены основания, то сотрудники ведомства примут меры реагирования.

На окне шестого этажа некоторое время назад разместили объявление о том, что находиться на балконе опасно, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в Ижевске засняли рухнувший в метре от четырехлетнего ребенка балкон. Инцидент произошел из-за шквалистого ветра.