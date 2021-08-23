В российском городе засняли рухнувший в метре от четырехлетнего ребенка балкон

В Ижевске из-за шквалистого ветра обрушился балкон жилого здания. В результате инцидента пострадал четырехлетний мальчик. Об этом сообщается в Telegram-канале «ФедералПресс».

На кадрах видео, опубликованного изданием, видно, как в метре от ребенка падает балкон. Конструкция разбивается на мелкие куски, обломки которых задели малыша. На данный момент его состояние неизвестно.

Издание отмечает, что кроме этого шквалистый ветер в городе сорвал крыши с более десятка зданий, вырвал с корнем более 50 деревьев и повредил несколько автомобилей. Также ураган перевернул небольшую яхту, которая находилась в ижевском водоеме.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате взрыва гранаты в квартире на улице Малой Набережной скончался подросток 2007 года рождения, а также россиянин 1977 года рождения. Еще один ребенок госпитализирован. На данный момент он находится в реанимации. Уточняется, что его внутренние органы не пострадали.