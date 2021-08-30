МИД России рассказал о целях иска к Украине в ЕСПЧ

Уполномоченный МИД Лукьянцев: Россия надеется на поиск правды по иску в ЕСПЧ к Украине

Россия надеется на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) найдет правду по иску к Украине. Об этой цели заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, передает РИА Новости.

«Все факты нами задокументированы, они направлены в ЕСПЧ, мы понимаем, что этот процесс не сиюминутный, а достаточно долгий, но, как вы знаете, на Руси всегда верили в две вещи — это правда и справедливость», — подчеркнул дипломат.

Лукьянцев добавил, что Россия надеется на демонстрацию поиска правды со стороны главного европейского международного судебного органа.

Ранее, 22 июля, Россия впервые подала межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. В документе указывается, что Украина неоднократно нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В частности, речь идет об ответственности Киева за гибель людей во время событий 2014 года, а также о дискриминации русскоговорящего населения, преследованиях журналистов и СМИ, блокировке поступления пресной воды в Крым и других нарушениях.

