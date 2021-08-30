Число погибших при взрывах на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось

При взрывах на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана погибли 14 человек

Число погибших при серии взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Саперы обнаружили тело еще одного человека, который погиб в результате случившегося. Его личность устанавливается. Кроме того, продолжаются поиски еще двух человек.

Отмечается, что среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты.

Ранее стало известно об очередном взрыве, который 29 августа произошел на складе боеприпасов, располагающемся на территории воинской части в Жамбылской области. В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что на месте происшествия не было людей и никто не пострадал.

Предыдущие взрывы на этом складе произошли 26 августа. По данным военного ведомства республики, там хранились преимущественно инженерные снаряды, а причиной их детонации стал пожар. При этом в руководстве страны исключили версию умышленного поджога или диверсии. После инцидента министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев подал в отставку.