Названа устойчивая к кризису валюта

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что экономическая устойчивость и политическая стабильность в Швейцарии, являющейся финансовым центром Европы, помогли франку стать одной из главных мировых защитных валют, сообщает «Прайм».

Специалист объяснил, что Швейцария как крупнейший в мире переработчик золота и финансовая столица Европы приобрела репутацию одной из самых надежных финансово-экономических систем в мире. «Немаловажную роль в этом играет и длительная политическая стабильность страны», — добавил он. Поэтому эксперт назвал франк валютой, устойчивой к кризису.

«Можно рассчитывать, что очередной кризис вновь докажет статус швейцарского франка как надежной защитной валюты», — заявил Бабин.

Аналитик напомнил, что в 2020 году, когда все рынки пострадали из-за пандемии коронавируса, швейцарский франк резко вырос и продолжил укрепляться при восстановлении ситуации на биржах.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов назвал признаки самых надежных валют. К ним относится ликвидность, а также объемы экономик государств.