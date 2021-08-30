В Северной Осетии избили высокопоставленного чиновника

Следственный комитет России (СКР) занялся расследованием нападения и избиения исполняющего обязанности главы Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова. Об этом «Интерфаксу» сообщили в республиканском управлении МВД.

Полиция передала в СКР заявление высокопоставленного чиновника о нанесении ему телесных повреждений.

Инцидент произошел 26 августа в служебном кабинете Иванова, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Туда, оттолкнув секретаршу, ворвался агрессивный мужчина. Он угрожал и оскорблял чиновника в связи с недавней проверкой банкротящегося госпредприятия «Бесланский конезавод», вскрывшей хищения.

Иванов пытался вызвать полицию, но мужчина схватил его за шею и начал душить. Чиновник получил множественные удары по лицу и телу. После нападения визитер сказал Иванову, что у него в республике «все схвачено» и Иванову не жить, если он не уедет из региона.

Потерпевший опознал в напавшем бывшего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураза Мильдзихова.

Руководство Росимущества попросило Генпрокуратуру взять ЧП на особый контроль.