Богослов РПЦ объяснила слова о захвате земель Россией

Слова представителя Екатеринбургской епархии Алены Богдановой, которая заявила, что задача России — захват других народов и стран, были вырваны из контекста. Так объяснила свое высказывание руководитель сектора церковно-приходских школ отдела религиозного образования и катехизации Алена Богданова в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее в СМИ появился фрагмент выступления женщины. На видео слышно, как представительница епархии говорит, что задача государства — присоединить земли к России, а задача «святого человека» — освятить такую землю.

«Речь шла про времена Петра I. Про тонкую разницу в отношении государства и церкви. Для церкви самое главное — не земли, а молитва и совершаемое богослужение, то есть освящение края. Государство не ставит такую задачу на первый план, особенно когда мы говорим про времена Петра I», — пояснила Богданова.

Она добавила, что во время ее выступления на конференции шел разговор про христианизацию Урала. Представитель епархии своим высказыванием хотела подчеркнуть, что для церкви важно, чтобы народы ханты, манси, которые присоединились тогда к стране, становились «родными людьми».

Ранее в РПЦ предложили запретить аборты женщинам с доходом выше прожиточного минимума. Церковь предлагает поэтапно вывести аборты по желанию из системы обязательного медицинского страхования.