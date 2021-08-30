В МИД назвали число находящихся в тюрьмах за рубежом россиян

Уполномоченный МИД Лукьянцев: более девяти тысяч россиян находятся в тюрьмах за рубежом

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил в интервью РИА Новости, что число россиян, находящихся в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом, превышает 9 тысяч.

«Общее количество российских граждан, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом с различным процессуальным статусом, то есть тех, чей правовой статус ограничен вследствие того, что они либо обвиняются, либо подозреваются в совершении преступлений, или в отношении них уже вынесен обвинительный приговор компетентным судебным органом соответствующего государства, эти данные нами постоянно обновляются. По состоянию, скажем, на 12 августа этого года, общее число составило 9218 человек. Из них подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений является 4371 и 1895 человек. В отношении 2952 человек уже вынесены приговоры компетентными национальными судами иностранных государств», — отметил дипломат.

Он уточнил, что приведенные цифры являются приблизительными, поскольку в ряде государств действуют жесткие ограничения по таким вопросам о защите персональных данных, поэтому они не могут разглашать эти данные. Лукьянцев добавил, что также в некоторых странах имеются ограничения политического характера, а также нередкими являются случаи, когда соотечественники сами предпочитают не рассказывать, что оказались в тюрьме за рубежом.

Дипломат огласил неформальный рейтинг стран, в которых находится наибольшее число россиян, находящихся под ограничениями разного рода в связи со своим процессуальным статусом: это США, Польша, Белоруссия, Казахстан, Эстония, Франция и Германия.

Ранее сообщалось, что британцу Дэвиду Смиту, которого подозревают в шпионаже в пользу России, грозит до 10 лет тюрьмы.