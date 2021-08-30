Украина нашла возможную замену советским УАЗ-469

Автомобиль «Сайгак» может заменить советские внедорожники в украинских ВС

Компания «Украинская бронетехника» представила свой вариант замены советского внедорожника УАЗ-469 для украинских военных. Машина, разрабатываемая под шифром «Сайгак», создана на японском шасси, сообщает «Украинский милитарный портал». В стране планируют найти возможную альтернативу УАЗу до 1 сентября.

Внедорожник создан с учетом требований военных и опыта замены советских автомобилей в странах Восточной Европы. В основе «Сайгака» лежит шасси японского внедорожника Toyota Hilux. Доработанную версию «Украинская бронетехника» создавала совместно с чешской компанией Glomex, поставляющей автомобили силовым структурам Польши и Чехии.

Характеристики «Сайгака» не сообщаются. Судя по опубликованным снимкам, автомобиль представляет собой подготовленную Toyota Hilux с усиленной ходовой частью, дополнительной защитой и шноркелем.

«Сайгак» от «Украинской бронетехники» стал первым претендентом, предоставленным на конкурс Министерства обороны Украины. Производители должны передать военным опытные образцы для испытаний до 1 сентября. Всего в конкурсе по созданию машины для замены УАЗ-369 принимают участие пять частных компаний.