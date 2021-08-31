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Швеция заявила о вызове от России для ЕС

Глава МИД Швеции Линде: Россия бросает вызов интересам и ценностям Евросоюза
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Анн Линде
Анн Линде
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила о вызове, который политика России бросает в адрес Евросоюза. По ее словам, он направлен на ценности и интересы европейского блока. Такой ответ дипломат дала на запрос депутата Маркуса Вихеля, сообщает RT.

«Отношения Швеции и ЕС с Россией будут оставаться сложными до тех пор, пока Россия будет действовать, бросая вызов нашим интересам и ценностям», — приводит агентство ее слова.

Линде добавила, что в отношениях с Москвой Стокгольму и Брюсселю нужен «долгосрочный и принципиальный подход» — как при общении с официальными лицами, так и при контактах с представителями российского гражданского общества и оппозиции.

Ранее в конце августа посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр оценил перспективу саммита Россия — ЕС. По мнению посла, для этого необходим консенсус со стороны всех государств-членов европейского блока, а такая ситуация пока не сложилась.

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