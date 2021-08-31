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Восемь человек пострадали при атаке на аэропорт в Саудовской Аравии

Al Arabiya: заминированный беспилотник атаковал аэропорт в Саудовской Аравии
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Фото: Faisal al Nasser / Reuters

В результате атаки заминированного беспилотника на аэропорт города Абха на юге Саудовской Аравии пострадал гражданский самолет. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, дрон со взрывчаткой запустили с территории Йемена. Предполагается, что за атакой стоят повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах». Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник, однако его обломки разлетелись по территории аэропорта.

В результате атаки пострадал самолет, который стоял на взлетном поле. Восемь человек получили ранения. О характере повреждений лайнера и текущем состоянии пострадавших не сообщается.

Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и ливанская группировка «Хезболла». Против них выступает армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией. 23 марта сообщалось, что саудовская сторона предложила решение для урегулирования этого продолжительного конфликта. План включает несколько пунктов, соблюдение которых якобы поможет завершить войну.

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