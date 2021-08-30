Коалиция против ИГ пообещала ликвидировать филиал группировки в Афганистане

Коалиция против ИГ подтвердила намерение уничтожить группировку после теракта в Кабуле

Глобальная коалиция стран против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) заявила о намерении уничтожить ячейку ИГ в Афганистане. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Материалы по теме Ушли по-афгански. Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя? Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов

Коалиция выразила свое соболезнование родственникам погибших в теракте военных и гражданских лиц. Также в заявлении страны-члены пообещали бороться с террористами по всему миру до их полного уничтожения. Для этого государства-союзники будут использовать «все элементы национальной власти — военные, разведывательные, дипломатические, экономические, правоохранительные органы».

Ранее стало известно, что ИГ нанесло ракетный удар по аэропорту Кабула. Все снаряды, кроме одного, были перехвачены с помощью системы противоракетной обороны. 29 августа США нанесли удар из беспилотника по автомобилю, начиненному взрывчаткой. Машина стояла в нескольких километрах от аэропорта Кабула.

По данным Пентагона, автомобиль предназначался для еще одно теракта вблизи аэропорта. Кроме двоих уничтоженных террористов, от удара погибли 12 гражданских афганцев. Среди них было шестеро детей.

26 августа произошла серия терактов в Кабуле. В результате двух взрывов у ворот аэропорта имени Хамида Карзая погибли 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, военные США и боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».