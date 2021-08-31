На границе с Литвой появился гигантский рисунок девушки с биноклем

В городе Советске Калининградской области России на здании появился новый гигантский арт-объект. Рисунок девушки высотой 19 метров нанесли на одно из зданий в районе набережной. Автор проекта, фотохудожник по имени Фернандо, рассказал о концепции постера на своей странице в Instagram.

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Девушка на постере смотрит в бинокль в сторону соседнего государства — Литвы. Рисунок выглядит как обычное граффити, но на самом деле изображение распечатано и наклеено на кирпичное строение. Работа выполнена в рамках проекта «Искусство не имеет границ».

«Новый арт-объект на границе России и Литвы. Что такое границы? Кто по ту сторону берега? Кто те люди, которые там живут? Чем мы отличаемся от них? Зачем мы смотрим туда? О чем думает эта девушка? Какой у нее мотив? Может быть, она подглядывает? Может быть, следит? Может быть, она кого-то ждет? Может быть, она хочет быть ближе, но границы на то и границы. Они нас ограничивают. Искусство не имеет границ», — написал художник в соцсети.

Ранее в городе Старица Тверской области появилось граффити с изображением Иосифа Сталина. Неизвестный художник выполнил на двери одного из многоквартирных домов рисунок советского генералиссимуса в полный рост и в мундире в черно-белых красках.