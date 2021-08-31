От COVID-19 умер ставший сторонником идей антивакцинации бывший офицер ЦРУ

Бывший офицер ЦРУ умер от COVID-19 во время тура в поддержку антивакцинации

Бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, ставший сторонником идей антивакцинации, заболел COVID-19 и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

В момент смерти Стил находился в штате Флорида. Сюда он приехал в рамках тура в поддержку движения против вакцинации от коронавируса. До самого конца своей жизни бывший сотрудник ЦРУ хвастался, что одним из первых назвал пандемию мистификацией. Он отказывался делать прививку даже после того, как тесты показали, что у него COVID-19.

«Хорошая новость в том, что я выздоровею за несколько выходных дней. Я должен скоро вернуться и, по крайней мере, функционировать», — гласит последний пост Стила в Twitter. При этом 29 августа его друг и коллега по продвижению теорий заговора сообщил о смерти Стила.

10 августа стало известно, что семья противников вакцинации из Португалии умерла от COVID-19 в течение недели. 40-летний сын и его престарелые родители попали под влияние пропаганды и не стали делать прививку.