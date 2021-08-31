Мир
 
Последние новости
Путин поддержал идею Шойгу и подписал указ о выплате в 15 тысяч рублей военным
Украинский генерал предупредил о захвате Россией острова в Черном море
Около 80 процентов систем российского сегмента МКС оказались изношенными
В российском городе произошло землетрясение
«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Криштиану Роналду
В Москве дерево упало на катавшихся на тарзанке школьниц 
В Белоруссии гособвинение запросило наказание для Марии Колесниковой
РФПИ прокомментировал прекращение использования Словакией «Спутника V»
Лавров заявил о невозможности войны между США и Россией
Присяжные вынесли обвинительный вердикт бизнесмену Быкову за двойное убийство
Новости партнеров
Прослушать новость

От COVID-19 умер ставший сторонником идей антивакцинации бывший офицер ЦРУ

Бывший офицер ЦРУ умер от COVID-19 во время тура в поддержку антивакцинации
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил, ставший сторонником идей антивакцинации, заболел COVID-19 и умер. Об этом сообщает Daily Mail.

В момент смерти Стил находился в штате Флорида. Сюда он приехал в рамках тура в поддержку движения против вакцинации от коронавируса. До самого конца своей жизни бывший сотрудник ЦРУ хвастался, что одним из первых назвал пандемию мистификацией. Он отказывался делать прививку даже после того, как тесты показали, что у него COVID-19.

«Хорошая новость в том, что я выздоровею за несколько выходных дней. Я должен скоро вернуться и, по крайней мере, функционировать», — гласит последний пост Стила в Twitter. При этом 29 августа его друг и коллега по продвижению теорий заговора сообщил о смерти Стила.

10 августа стало известно, что семья противников вакцинации из Португалии умерла от COVID-19 в течение недели. 40-летний сын и его престарелые родители попали под влияние пропаганды и не стали делать прививку.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Больной COVID-19 снял видео со словами «бояться нечего» и умер через девять дней
Отец пятерых детей отложил вакцинацию и умер от COVID-19 в 39 лет
Противник прививок умер от COVID-19 в 34 года