На Украине разоблачили воровавших пенсии жителей Донбасса чиновников

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией и Харьковской областной прокуратурой разоблачила масштабное хищение бюджетных средств местными чиновниками. Об этом сообщается на официальной странице Управление СБУ в Харьковской области в Facebook.

По данным правоохранителей, сотрудники пенсионного фонда вносили в базу данных недостоверные сведения о выплатах пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Затем злоумышленники без ведома пенсионеров оформляли банковские карточки и присваивали предназначенные для жителей Донбасса пенсионные выплаты.

В ведомстве подчеркнули, что мошенническая схема действовала в области несколько лет, в течение которых чиновникам удалось украсть около 5 миллионов гривен (почти 14 миллионов рублей). В ходе обысков силовики изъяли нелегально сделанные банковские карты и черновую документацию. Участникам махинаций предъявлены обвинения согласно Уголовному кодексу Украины.

В конце июня министр социальной политики Украины Марина Лазебная раскрыла сумму невыплаченных с 2014 года пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной Киеву территории в Донбассе. По ее словам, до начала войны в регионе проживали более 1,27 миллиона пенсионеров. Сумма задолженности властей перед ними, по данным на октябрь 2020 года, составляла почти 900 миллиардов гривен (2,3 триллиона рублей). Такой объем долга министр попыталась оправдать отсутствием на Украине информации о судьбе этих граждан.