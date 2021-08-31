Раскрыт следующий флагман Samsung

Samsung запланировала производство нового флагманского смартфона на конец года. Об этом сообщает GizmoChina.

Источники рассказали, что корейская компания планирует запустить старт производства следующей флагманской модели смартфона в ноябре 2021 года. Ожидается, что аппарат получит название Galaxy S22.

Вероятнее всего, в серию традиционно войдут несколько смартфонов: начиная с классической версии и заканчивая расширенными с пометками Plus или Ultra. Согласно раскрытой информации инсайдеров, девайсы окажутся первыми на рынке телефонами, которые получат новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 898. Официальный анонс чипа намечен на конец года.

Источники также сообщили, что Snapdragon 898 будет отличаться от предыдущей модели возросшей на 20 процентов производительностью. Для некоторых регионов флагманы Samsung будут поставляться с фирменным процессором Exynos 2200. Специалисты уточняют, что данный чип получит интегрированный графический ускоритель от AMD.

Несмотря на ранний старт производства, в продаже новые устройства появятся только в начале 2022 года. Анонс флагманов ожидается в январе.

Последними на данный момент флагманскими смартфонами корейского бренда являются раскладные устройства Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. Девайсы получили гибкие дисплеи на матрице Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 герц, чип Snapdragon 888, до 512 гигабайт встроенной памяти.