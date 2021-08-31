Женщина сбросила 19 килограммов за 12 недель и раскрыла четыре секрета похудения

Уроженка Индии из ОАЭ, 33-летняя Савита Джасвал, сбросила 19 килограммов за 12 недель и поделилась способом похудения. Об этом сообщает Gulf News.

Джасвал решила начать следить за фигурой после того, как ее муж заболел COVID-19, когда они возвращались из поездки в Индию в ОАЭ. Индианка рассказала, что именно во время карантина они осознали, как важно следить за здоровьем, и начали свой путь к похудению. Она добавила, что лишние килограммы могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, и поэтому важно стараться поддерживать оптимальный вес.

«В прошлом я неоднократно пыталась сбросить вес, но у меня никогда ничего не получалось. После многих неудачных попыток я узнала четыре основных секрета похудения: это преданность делу, сила воли, терпение и здоровое питание», — отметила Джасвал.

Индианка ограничила количество потребляемых килокалорий до 1000-1200 в день. Она исключила из рациона белый рис и хлеб и максимально сократила употребление сахара. Каждое утро Джасвал выпивала стакан воды с лимонным соком, семенами кумина, льна, тмина и фенхеля. На завтрак она съедала зеленое яблоко с йогуртом или хлеб из нутовой муки, или овсяную кашу, или тушеные овощи с манной крупой. На обед — овощной салат из огурца, лука, помидоров и моркови с многозерновой лепешкой. Индианка ужинала стаканом молока с одним фиником. Для перекусов индианка выбирала вишню, апельсины, ананас, авокадо, арбуз, дыню и свежую кокосовую воду.

Каждый день Джасвал в течение часа занималась йогой, для этого она вставала в 4:30 утра. За три месяца она сбросила 19 килограммов и стала весить 69 килограммов.

Тем, кто хочет похудеть, индианка советует выпивать семь-восемь стаканов воды в день, контролировать размер порций, тщательно пережевывать пищу, исключить из рациона бананы, манго и виноград и регулярно заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что 19-летний Каран Ахуджа из индийского города Фаридабад, штат Харьяна, сбросил 40 килограммов за восемь месяцев и поделился секретом успешного похудения. Первые изменения начались, когда индиец начал гулять по три часа в день.