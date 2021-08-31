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В российском городе нашли мертвыми поклонницу черной магии и ее годовалую дочь

В Ростове найдены тела 32-летней женщины, увлеченной черной магией, и ее годовалой дочери
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Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону полицейские нашли мертвыми 32-летнюю поклонницу черной магии и ее годовалую дочь. Их тела лежали в запертой изнутри квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, полицейских вызвали соседи, которые почувствовали резкий запах из квартиры. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела хозяйки и ее годовалой дочери. В ходе осмотра у обеих были найдены колото-резаные ранения. Рядом с телами лежали вещи для проведения ритуалов.

При этом оперативники не смогли найти в квартире каких-либо следов убийцы. Входной замок был заперт изнутри, а окна оказались целыми. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»).

Отмечается, что россиянка увлекалась черной магией, а также вела в интернете свой блог на эту тему.

Ранее в Ярославле были обнаружены тела трех студентов, сидящие за накрытым столом. На столе остались пепельница, сигареты, пустая пивная бутылка и три стакана.

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