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Шойгу оценил ситуацию в Афганистане

Глава Минобороны Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане
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Фото: Globallookpress.com

Министр обороны Сергей Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане, а также поблагодарил российских летчиков и медиков за эвакуацию из Кабула граждан России и других стран, передает РИА Новости.

Глава Минобороны отметил, что люди из Афганистана пытаются бежать даже ценой собственной жизни.

Кроме того, он напомнил, что самолеты военно-транспортной авиации по поручению президента России Владимира Путина проводили эвакуацию россиян, граждан Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, и Узбекистана.

Ранее Сергей Шойгу оценил действия стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне угрозы из Афганистана. Глава оборонного ведомства выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках объединения.

15 августа «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также они объявили, скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну. В настоящее время управление страной находится под временным советом, который позже передаст власть талибам.

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