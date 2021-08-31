У звезды «Брата-2» нашли дорогую квартиру и особняк на Рублевке

Певица Ирина Салтыкова оказалась владелицей квартиры в центре Москвы и дома на Рублевке

Российская певица Ирина Салтыкова, сыгравшая одну из ролей в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2», оказалась владелицей квартиры в центре Москвы и роскошного особняка на Рублевке, пишет «Комсомольская правда».

Издание опубликовало фотографии недвижимости Салтыковой. Общая площадь квартиры певицы на улице Пречистинке — 124 квадратных метра. В стенах дорогих апартаментов снимались сцены «Брата-2» с погибшим в 2002 году актером Сергеем Бодровым-младшим. Интерьеры квартиры оформлены в стиле прованс, ванная комната выполнена из черного мрамора.

В трехэтажном доме на Рублевке звезда обосновалась в 2004 году, отмечает издание. Особняк с 15 сотками земли нашли на территории охраняемого элитного поселка в 18 километрах от МКАД. Салтыкова снесла старый коттедж, принадлежавший прежним хозяевам, и возвела собственный.

В особняке площадью 500 квадратных метров четыре спальни, две кухни, несколько санузлов, кабинет, гостиная с камином и четыре гардеробных. На первом этаже оборудована спа-зона с сауной и джакузи. Во всем доме смонтированы теплые полы из натурального мрамора. Комната певицы расположена на втором этаже, третий этаж полностью отдан дочери певицы Алисе. Для своей мамы знаменитость построила на участке отдельный деревянный дом.

Минувшей весной Салтыкова рассказала о насилии со стороны бывшего супруга, музыканта Виктора Салтыкова. По ее словам, он сильно ревновал и хотел, чтобы она сидела дома. Салтыкова призналась, что артист избивал ее, когда напивался.