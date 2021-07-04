Певец Салтыков призвал исключить из общества бывшую жену

Российский певец Виктор Салтыков рассказал о «кошмарном» браке с Ириной Салтыковой и призвал исключить ее из общества. Бывшая жена устраивала скандалы и «царапала лицо, как кошка», рассказал артист в программе «Антонимы», доступной на YouTube.

По словам Салтыкова, супруга бросала в него ножи. Он подчеркнул, что певица не била его, но царапала, поэтому лицо у мужчины было часто повреждено. Салтыков заявил, что Ирина «несет такие вещи», поскольку любая женщина, потерявшая хорошего партнера, может говорить бред. «Это надо как-то контролировать», — подчеркнул исполнитель.

«Есть женщины, которых надо изолировать от общества, от мужчин. Я Салтыкову в жизни не ударил. Я получал от нее гораздо больше. Самое главное, что сейчас для меня это перевернутая страница», — признался Салтыков.

Ранее Ирина Салтыкова рассказала о насилии со стороны бывшего супруга. По ее словам, музыкант сильно ревновал артистку и хотел, чтобы она сидела дома. Салтыкова призналась, что артист избивал ее, когда напивался.