Российские полицейские стали ходить на стендапы в поисках экстремизма в шутках

Оперативники центра «Э» приходят на выступления стендаперов и снимают их на видео

Сотрудники Центра «Э» МВД, занимающегося противодействием экстремизму, стали ходить на стендапы и снимать выступления артистов на видео. Об этом сообщает издание Baza.

29 августа оперативник пришел в петербургский бар «Лайка», где проходил открытый микрофон для комиков. Среди выступавших были Вадим Якунин, Лиза Маликова, Сергей Пономаренко и Глеб Капелюх. Полицейский стал снимать юмористов на камеру, но администратор попросил его прекратить съемку. Тогда оперативник отошел в угол и оттуда возобновил запись артистов на видео.

В Москве полицейские также посетили выступления стендаперов, но действовали более скрытно. Комик на условиях анонимности рассказал об оперативнике, который делал записи в тетрадь на концерте, а его коллега вел съемку на телефон.

Неожиданный интерес полицейских к стендапу появился после дела комика Идрака Мирзализаде. Причиной стала шутка про русских в эфире YouTube-программы «Разгоны». Он отсидел 10 суток по административному делу о возбуждении ненависти либо вражды. После освобождения МВД заявило о «нежелательности пребывания» юмориста на территории России. Теперь он должен покинуть страну