11-месячный племянник Шэрон Стоун умер после отказа всех органов

Умер племянник голливудской актрисы Шэрон Стоун — 11-месячный Ривер Стоун. Артистка почтила его память, опубликовав видео в своем Instagram-аккаунте.

«Ривер Уильям Стоун. 8 сентября 2020 года — 30 августа 2021 года», — подписала 63-летняя знаменитость запись в соцсети. По информации издания Page Six, смерть ребенка наступила после полного отказа органов.

На кадрах ролика был показан улыбчивый младенец в подгузнике и рубашке с цветочным принтом. Фоновой музыкой для видео стала песня британского музыканта Эрика Клэптона Tears In Heaven («Слезы на небесах»), которую он сочинил совместно с Уиллом Дженнингсом после трагической гибели сына.

В 2014 году скончался другой племянник американской актрисы — 22-летний Колин Стоун. Он был найден мертвым в своем доме в Голливуде. Молодой человек умер от передозировки тяжелых наркотиков. В 2020 году приемная бабушка Шэрон Стоун Эйлин Мицман умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции.