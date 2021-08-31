Правительство России запустило Telegram-канал

Правительство России объявило о запуске официального канала в мессенджере Telegram. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В блоге ежедневно будут публиковать информацию о ключевых решениях, принимаемых правительством, размещать отчеты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках премьер-министра России Михаила Мишустина и его заместителей. В пресс-службе отметили, что граждане будут узнавать главные новости «из первых рук и в доступном формате».

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков объяснил решение о создании Telegram-канала тем, что в соцсетях публикуется очень много информации, поэтому пользователям порой бывает сложно понять, правдива ли она. «Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что количество скачиваний приложения Telegram во всем мире преодолело отметку в один миллиард. Уточняется, что наибольшая доля загрузок мессенджера (22 процента) приходится на Индию.