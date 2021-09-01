Россиян предупредили о риске потерять жилье при сдаче в аренду

Председатель методического совета Нотариальной палаты Ленинградской области Николай Быстров предупредил россиян о риске потерять жилье при сдаче в аренду. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, наиболее опасно, когда собственник квартиры подписывает вместо сделки аренды другой договор — дарения или купли-продажи жилья. Он отметил, что мошенники могут работать в паре — например, потенциальный квартиросъемщик и человек, выдающий себя за риелтора. Таким образом, можно довольно легко ввести в заблуждение неподкованного в правовом плане арендодателя, подчеркнул эксперт.

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Быстров добавил, что при подписании в МФЦ простой письменной формы договора сотрудники учреждения не должны проверять законность сделки и тот факт, хочет ли заявитель на самом деле ее совершить. Договор, который был подписан всеми сторонами сложно оспорить.

Эксперт порекомендовал заменить договор в простой письменной форме на нотариальный. Нотариуса будет обязан разъяснить сторонам сути и последствий сделки, выяснение их реального волеизъявления. Он также занимается проверкой юридической чистоты квартиры и выясняет настоящую личность собственника.

Ранее сообщалось, что в январе-июле в Москве заключено максимальное количество сделок с вторичным жильем за последние семь лет. По данным регистраторов, всего с начала текущего года в столице зарегистрировано 93,29 тысячи переходов прав на вторичном рынке жилой недвижимости.