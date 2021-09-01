В небо над российским городом поднялись сразу шесть воздушных шаров

В небо над Уссурийском Приморского кря поднялись сразу шесть воздушных шаров — в рамках этой акции местные жители попытались воссоздать атмосферу Каппадокии, сообщается на сайте ОТВ.

Из-за погоды запуск воздушных шаров пришлось задержать на два часа. Последний шар стартовал уже в сумерках.

Очередь из желающих подняться в воздух не заканчивалась на протяжении двух часов. Местным жителям понравилось шоу. В Федерации воздухоплавательного спорта Приморского края отметили, что это первый подобный опыт.

Ранее президент Федерации воздухоплавательного спорта Хабаровского края Станислав Коровин перелетел самую высокую гору России — Эльбрус — на воздушном шаре. Полет длился три часа, однако подготовка к нему шла два года. На воздушном шаре с Коровиным полетел путешественник из Ставропольского края Виталий Ненашев. Чтобы подняться на такую высоту, им пришлось утеплиться и взять с собой кислородные маски.