Популярный актер снялся в женской одежде в новой рекламе бренда

Американский актер Дэвид Харбор снялся в новой рекламной кампании люксового бренда Thom Browne. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram.

Известно, что вместе с Харбором в фотосессии приняла участие французская художница Ан Дуонг (Anh Duong). Героев запечатлели на территории старинного дома в образе богатой супружеской пары. На снимках они позируют в одежде Thom Browne, в том числе в серых плиссированных юбках длины макси и пиджаках в тон.

Помимо этого, Дуонг и Харбор сфотографировались рядом с входом в здание в одинаковых костюмах, состоящих из шорт-бермудов, белой рубашки, вязаного кардигана и пиджака. Их образ дополнили серый галстук и черные гольфы с белыми полосками. В качестве обуви были выбраны кожаные лоферы. На кадре актер держит в руках виллы.

Автором съемки выступила фотохудожница Тина Барни (Tina Barney). По словам Харбора, он решил сняться в традиционно женском предмете гардероба, чтобы привлечь внимание к стереотипному представлению общества о моде. «Мне кажется, что сейчас мы пересматриваем значение гендерных ролей в социальной структуре общества», — подчеркнул он в интервью GQ.

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Том Браун — американский модельер, основатель и креативный директор бренда Thom Browne. Дизайнер дебютировал со своей первой коллекцией одежды в 2014 году.