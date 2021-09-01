В России представят учебное пособие по гражданской идентичности мусульман

В регионах Северного Кавказа представят новое учебное пособие, посвященное гражданской идентичности мусульман в России. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Как отмечается, первая презентация учебника прошла в Москве. Затем его авторы планируют посетить Ставропольский край, Карачаево-Черкесию, Дагестан и Чечню, а также такие города, как Уфа, Саранск и Саратов.

«То есть это такая у нас широкая довольно география, чтобы больше людей знало, больше людей откликнулось, приняло участие в дальнейшей работе и чтобы исламские учебные заведения тоже уже использовали в своей работе данные учебные пособия», — пояснил профессор Болгарской исламской академии, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин.

По словам замначальника департамента управления президента по внутренней политике Алмаза Файзуллина, главной задачей пособия станет формирование гражданской идентичности мусульман в регионах традиционного распространения ислама. Предполагается, что в дальнейшем оно пройдет апробацию в исламских учебных заведениях, а также войдет в учебные программы колледжей и техникумов.

