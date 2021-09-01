Суд отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву

Высший административный суд Литвы отклонил жалобу российского эстрадного певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебной инстанции Неринга Лукошевичене.

По его словам, запрет остается в силе. Артист не сможет приезжать в Литву до 18 января 2026 года.

19 января стало известно, что Филиппу Киркорову запретили въезд в Литву на ближайшие пять лет за позицию по присоединению Крыма. Глава МВД республики Агне Билотайте заявила, что за последние несколько лет певец неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию».

Власти Литвы не в первый раз вводят запреты на въезд в страну для музыкантов из России. В 2019 году в черный список руководства страны попал Григорий Лепс, а пятью годами ранее в него были включены Иосиф Кобзон, Олег Газманов и певица Валерия. Их посчитали апологетами «российского империализма».