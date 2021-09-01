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Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий «Манчестер Юнайтед» забил 111-й гол на уровне сборных
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Фото: PEDRO NUNES / Reuters

Сборная Португалии обыграла команду Ирландии в рамках отбора чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ирландцы открыли счет на 45-й минуте. Отличился Джон Иган. Португальцы перевернули ход встречи на последних минутах матча. Сперва на 89-й минуте гол забил Криштиану Роналду. Спустя семь минут новичок «Манчестер Юнайтед» оформил дубль и принес своей команде победу.

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Отличившись в матче с ирландцами Роналду вошел в историю международного футбола. Португалец побил рекорд по голам за национальные команды — на его счету 111 забитых мячей на уровне сборных.

Победа упрочила положение португальцев в группе. В активе команды Фернанду Сантуша десять очков после четырех туров. Следующий матч отбора португальцам предстоит 7 сентября против сборной Азербайджана.

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