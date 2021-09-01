Глухонемого белоруса отправили в колонию за оскорбление Лукашенко

Жителя Гомеля на два года отправили в колонию за оскорбление Александра Лукашенко

Глухонемого жителя Белоруссии Дмитрия Заломского отправили в колонию на два года за оскорбление президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Суд над 30-летним инвалидом по слуху состоялся в Гомеле. Процесс был закрытый, в зал не пустили родственников. Заломского взяли под стражу и отобрали слуховой аппарат.

Генеральная прокуратура сообщила, что житель Гомеля осужден за «оскорбление главы государства, представителя власти и угрозу насилием в отношении судьи». Он, в частности, разместил в Telegram «фотоизображение главы государства, содержащее его негативную оценку».

Дмитрий работал наладчиком на предприятии «ВИПРА». С февраля у него проводили обыски, забрали компьютер и телефон. Родственники говорят, что у работников предприятия с проблемами слуха был свой закрытый чат, однако что там писали, неизвестно.

В сентябре 2020 года суд Железнодорожного района Гомеля оправдал 23-летнего инвалида по слуху Александра. По версии милиции, он «активно участвовал в несанкционированном митинге, громко выкрикивал лозунги». Молодой человек утверждал, что его избил ОМОН.

С августа прошлого года в Белоруссии в течение нескольких месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых президентских выборов.